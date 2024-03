Fiasconaro: "Le colombe italiane stanno volando nel mondo"

"Purtroppo, abbiamo perso un paio di container perché c’era il rischio che la consegna potesse non avvenire prima della Santa Pasqua. Quindi, abbiamo preferito non produrre. Ma, ugualmente, i numeri sono significativi. In Italia ci stiamo confermando", ha aggiunto Fiasconaro.

"Penso che anche le colombe industriali abbiano un successo notevole e importante. Quindi, c'è una certa coesione del Made in Italy: le colombe italiane stanno volando anche nel mondo e questa è una cosa molto bella", ha concluso.