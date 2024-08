Il 20 agosto si celebra la Festa nazionale in Ungheria e si festeggia Santo Stefano, il primo Re cristiano dei Magiari. Per l'occasione, nella capitale Budapest si è svolto un grandioso spettacolo di fuochi d'artificio. E il governo nazionalista di Viktor Orban non ha badato a spese: la realizzazione dell'evento è costata oltre 38 milioni di euro.