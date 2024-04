29 aprile 2024 11:10

Festa Inter sul bus, Barella "abbattuto" da un ramo

Durante la lunga parata sul bus celebrativo per le vie di Milano, i giocatori dell'Inter hanno dovuto fare attenzione, a un certo punto, ai rami degli alberi. Nel tentativo di evitarne uno Barella è caduto all'indietro: nulla di grave ovviamente, anzi, la cosa ha scatenato le risate di Lautaro e Acerbi. La festa per celebrare lo scudetto è poi proseguita per tutta la notte tra migliaia e migliaia di tifosi