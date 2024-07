Festa al Buin Zoo di Santiago in Cile, per la nascita di Silverio, un rarissimo rinoceronte bianco. Silverio è il terso rinoceronte bianco presente in tutto il Sud America. "Il nostro impegno è quello di formare nuove famiglie (di rinoceronti bianchi) in diverse parti del mondo", ha fatto sapere il direttore dello zoo Ignacio Idancheaga.