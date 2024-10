A Solero, in provincia di Alessandria, un uomo di 61 anni ha ucciso a coltellate la moglie 53enne nella loro casa di via Cavoli, autodenunciandosi subito dopo alla caserma dei carabinieri. Ancora da chiarire il movente. La vittima era insegnante di sostegno alle scuole medie. Lei e il marito hanno due figli, che non vivono con loro: uno abita a Pisa e uno vive all'estero.