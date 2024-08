Femminicidio Annarita Morelli, il marito la controllava con il gps

"Piuttosto l'ammazzo, ma non le do la separazione". Sembra un annuncio quello di Domenico Ossoli, il settantatreenne che a Fonte Nuova, vicino a Roma, ha ucciso la moglie Annarita Morelli con un colpo di pistola. Sono stati i suoi tre figli a raccontare al pm della procura di Tivoli che il padre aveva pronunciato queste parole. In serata è stato emesso un decreto di fermo per omicidio aggravato: all'uomo, che dalle parole è drammaticamente passato ai fatti, vengono contestate sia la premeditazione e il reato nei confronti del coniuge.