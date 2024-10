Fedez torna a farsi vedere sui social

Dopo un silenzio di una ventina di giorni (interrotto solo da una breve storia in cui mostrava il secondo disco di platino per il brano Sexy Shop, Fedez è tornato a farsi vedere sui social. Il rapper ha pubblicato un breve video in cui compare come ospite al concerto di Niky Savage ai Magazzini Generali di Milano. Pochi secondi dove si vedono i due cantare sul palco. Fedez sembra voler tenere un profilo basso, tanto da non comparire nemmeno nei festeggiamenti post serata.