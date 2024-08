Fedez, in vacanza in Sardegna con i figli Leone e Vittoria, mostra il suo lato più tenero come papà. Condivide sui social momenti di dolcezza con i bambini, immortalati sempre di spalle, accompagnati da una frase della piccola Vittoria: "Non è bello stare arrabbiati perché è bello stare felici". Molti hanno interpretato questo messaggio come un riferimento a Chiara Ferragni.