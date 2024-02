di Isabella Josca

E' l'ex talpa dell'Fbi, Alexander Smirnov, incriminato nei giorni scorsi per aver mentito all'agenzia federale e per aver inventato false accuse di corruzione contro Joe Biden e suo figlio Hunter, a fare la rivelazione esplosiva: sono stato aiutato dall'intelligence di Mosca per infangare il presidente in carica - nuovamente in corsa per la Casa Bianca - e il figlio primogenito. Un mea culpa clamoroso che confermerebbe il nuovo tentativo della Russia di entrare a gamba tesa nella campagna elettorale americana