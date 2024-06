Fano, coppia di anziani uccisa in casa

Avrebbero dovuto consegnare proprio oggi quella casa in cui all'alba sono stati uccisi Giuseppe Ricci e Luisa Marconi, 75 e 70 anni. A settembre l'avevano venduta all'asta per 60mila euro a un idraulico per pagare i debiti del figlio. A dare l'allarme quest'ultimo, un 40enne, che abita al piano di sopra. "Non c'entro nulla", ha ripetuto più volte.