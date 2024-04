15 aprile 2024 12:52

Famiglia resta bloccata sulla ruota panoramica

Per un problema elettrico alla ruota panoramica di Bolsena, in provincia di Viterbo, una famiglia di 4 persone è rimasta bloccata in cima alla giostra. Ci hanno pensato i vigili del fuoco a raggiungerli con l'autoscala e a riportarli a terra