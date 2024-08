L'ex Ilva è ufficialmente in vendita. Il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, ha autorizzato il bando di gara per le società che fanno capo ad acciaierie d’Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Le offerte per rimpiazzare gli indiani di Arcelor Mittal devono arrivare entro il 20 settembre. Tre le aziende italiane in corsa: Arvedi, Marcegaglia e Sideralba.