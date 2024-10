Come nel gioco dell'oca, per l'ex Ilva, si è tornati al punto di partenza. Con il giudice delle indagini preliminari di Potenza che decreta il sequestro degli impianti dell'area a caldo, esattamente come aveva fatto il gip il 26 luglio del 2012, quando il siderurgico era in mano ai Riva, con l'inizio dell'inchiesta Ambiente svenduto.