Europee, da Santoro a Cateno De Luca: la corsa a Bruxelles

In corsa alle elezioni europee Romaniello per Michele Santoro di""Pace terrà dignità": "In gioco per evitare le guerre". Stefano Bandecchi di "Alternativa Popolare" lancia l'idea di un lavoro di cittadinanza. Chiede meno Europa Cateno De Luca, con la sua lista "Libertà". Le regioni dell'arco alpino guardano invece a un modello positivo di federalismo europeo.