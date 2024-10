Quinto appuntamento Europa, la sfida della competitività

Nell'ambito del progetto "TOGETHER - Europa2024", realizzato in partnership con il Parlamento europeo, Tgcom24, in collaborazione con Luiss Business School, organizza una serie di eventi online che approfondiscono i temi europei. L'argomento del quinto e ultimo"appuntamento è "Europa, la sfida della competitività".