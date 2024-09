Europa divisa tra alluvioni e incendi

Case rase al suolo, ponti spazzati via e strade distrutte. Non si placa la furia della tempesta che sta investendo l'Europa orientale. Almeno 21 i morti e migliaia gli evacuati. In Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia si sono registrate precipitazioni fino a cinque volte superiori alla media di settembre in appena quattro giorni. Nell’Europa occidentale invece il Portogallo sta cercando di domare il fuoco che sta devastando le città a nord del Paese. Sette persone sono morte, tra loro 3 vigili del fuoco, e più di 50 sono rimaste ferite negli incendi boschivi che vedono impegnati oltre 5mila pompieri.