Europa Clipper, parte la missione della Nasa verso la luna di Giove

Parte Europa Clipper, la missione della Nasa per cercare tracce di vita in una delle lune ghiacciate di Giove, Europa. Il lancio è previsto per le 18:06 ora italiana dal Centro spaziale Kennedy in Florida con un razzo Falcon Heavy. Dopo un rinvio di pochi giorni dovuto all'uragano Milton, le condizioni meteo sono ora favorevoli e le probabilità della partenza sono stimate al 95%.