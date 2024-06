Euro 2024, re Felipe nello spogliatoio della Spagna

Un po' di imbarazzo lo ha provato per essere apparso a torso nudo al cospetto del re, sceso giovedì sera nello spogliatoio della Spagna alla Veltins Arena per congratularsi per la vittoria sull'Italia, ma Felipe ha messo subito a suo agio anche il migliore della partita Nico Williams, congratulandosi per la sua prestazione: "Una meraviglia". Tutta la scena, conclusasi con grandi risate reciproche in un gruppo evidentemente euforico, è stata ripresa in un video che sta facendo il giro del ...