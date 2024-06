Euro 2024, ragazzino invade il campo per farsi un selfie con Cristiano Ronaldo

Un giovane tifoso ha invaso il terreno di gioco e si è fatto un selfie con Cristiano Ronaldo durante il secondo tempo della partita del Campionato Europeo tra Portogallo e Turchia. Ronaldo è sembrato divertito e ha concesso lo scatto al ragazzo, che è riuscito a sfuggire agli steward per scendere in campo al Westfalenstadion prima di tirare fuori il cellulare. Il tifoso si è poi dato alla fuga prima di essere fermato e portato via.