E' successo di tutto al termine di Portogallo-Turchia a Euro 2024. Il portoghese Goncarlo Ramos, in panchina per tutta la gara, ha rischiato grosso sul terreno di gioco. Mentre rientrava negli spogliatoi è stato steso da uno steward: a caccia di un invasore, l'addetto alla sicurezza non si è accorto dell'attaccante del Psg e lo ha travolto, tra lo stupore dei compagni.