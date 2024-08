Etna, nuova eruzione con fontana di lava

L'Etna erutta ancora. In un solo mese è già la quinta volta che il cratere voragine fa sentire la sua voce. Per alcune ore è stato chiuso un settore dell'aeroporto di Catania, con gli arrivi ridotti a sei ogni ora. Diversi i voli cancellati o in ritardo anche dopo il ripristino delle attività avvenuto nel primo pomeriggio. Protagonista di questa nuova fase parossistica è il cratere voragine con altissime fontane di lava e l'emissione di una nube vulcanica alta 10 chilometri.