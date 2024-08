Estate, tra tempeste e incendi

La gente in fuga dalle spiagge e i segni della devastazione negli stabilimenti balneari a Ventimiglia, in Liguria, la tempesta che ha fatto arenare decine di imbarcazioni a Piombino, in Toscana. Continuano a preoccuapare gli incendi che continuano a interessare la Sicilia, soprattutto nelle zone dell’agrigentino e del messinese, il vento rende complicate le operazioni di spegnimento delle fiamme.