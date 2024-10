Bologna, esplosione in un capannone: due morti e almeno un ferito grave

Una violenta esplosione si è verificata in uno stabilimento in zona Borgo Panigale, a Bologna. Due persone sono morte e 11 sono rimaste ferite, almeno una delle quali in modo grave. Si tratta di un capannone della "Toyota Material Handling", multinazionale che si occupa di movimentazione merci. A saltare in aria sarebbe stato un compressore e lo scoppio ha fatto crollare parte della struttura.