Esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi: le prime immagini

Una forte esplosione ha scosso una centrale idroelettrica situata presso il bacino artificiale di Suviana, sull'Appennino Bolognese. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio. Immediato l'intervento dei soccorsi: Sul posto sono giunti tempestivamente i carabinieri e i vigili del fuoco, che stanno conducendo le ricerche dei dispersi. L'elisoccorso è decollato da Bologna e Modena per raggiungere il luogo dell'incidente e prestare le prime cure ai feriti, che saranno poi ricoverati.

Ancora da accertare le cause: Le cause dell'esplosione sono ancora da accertare. I tecnici stanno effettuando i rilievi necessari per fare luce sull'accaduto.