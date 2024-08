Escalation Tel Aviv-Hezbollah, l'incertezza piomba sui negoziati per il cessate il fuoco a Gaza

Le trattative sono in una fase molto delicata, che l'attacco preventivo israeliano e la pesante risposta di Hezbollah potrebbero rendere ancora più fragili. L'accordo per una sospensione dei combattimenti nella Striscia è anche una delle condizioni che l'Iran aveva posto per rimandare l'annunciata vendetta contro Israele per l'uccisione in luglio a Teheran del capo di Hamas, Ismail Hanyeh. Mentre alle 18 in Libano, le 17 in Italia, dovrebbe parlare il leader del partito di Dio, Hassan Nasrallah.