Energia, prevista una spesa di 56 miliardi per gas ed elettricità che arrivano dall'estero

Più indipendenti, ma ancora non del tutto: per l'Italia l'autonomia energetica dai fornitori esteri resta un miraggio. Dallo scoppio della guerra in Ucraina in poi, il nostro Paese ha lavorato per cambiare le fonti di approvvigionamento ma il conto rimane salato. Per l'anno in corso dovremmo spendere 56 miliardi per gas ed elettricità che ci arrivano dall'estero. Molto meno rispetto ai 114 miliardi e 300 milioni che abbiamo versato nel 2022, quando il mercato del gas era impazzito. E meno rispetto ai 66 miliardi e mezzo che abbiamo pagato l'anno scorso. Comunque tanto.