Arriva il via libera di Bruxelles al piano di aiuti italiano per le energie rinnovabili. La Commissione europea ha approvato il nuovo decreto che incentiva le fonti innovative che hanno costi elevati. Un provvedimento di oltre 35 miliari di euro da erogare in 20 anni. Circa un miliardo e 800 milioni all'anno da destinare all'eolico, al solare, alle mareomotrici, al biogas alle biomasse, tra impianti offshore, galleggianti e con sofisticate tecnologie. Risorse a partire dal 2028.