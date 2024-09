Incontro speciale in aeroporto per Emma Marrone. La cantante salentina ha rivisto il suo ex insegnante di "Amici", Charlie Rapino. Il video è stato condiviso sui social. Rapino volle Emma fortemente all'interno della scuola di Maria de Filippi e, durante il programma, l'ha sempre sostenuta, coniando per lei lo slogan "Emma Rules" ("Emma Comanda").