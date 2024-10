Emma Marrone conquista gli Usa: sold out il live a Los Angeles

Emma Marrone si è esibita il 14 ottobre al "Whisky a Go Go" di Los Angeles, durante il festival Hit Week dedicato alla musica italiana nel mondo. Il concerto sold out ha entusiasmato il pubblico con la sua energia. Dopo l'esperienza americana, Emma tornerà in Italia per i live nei palasport di Milano, Roma e Bari a novembre, e il 23 ottobre parteciperà al concerto “Per la pace – live contro le guerre” a Milano.Redazione