Emma Marrone, in una story su Instagram, ha confessato di aver paura di volare. La cantante, mentre era in aeroporto in attesa di imbarcarsi, si è sfogata con i suoi follower: "Sono seduta in un angolo a dire il rosario per cercare di combattere gli attacchi di panico. Come si fa a non avere paura di volare? Aiutatemi".