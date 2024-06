Emma contro il body shaming: "Non mi faccio dire da 4 ignoranti come vestirmi"

Duro sfogo di Emma Marrone durante un concerto ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone. La cantante si è rivolta alle sue giovani fan, invitandole ad amare il proprio corpo, a non vergognarsi di nulla e a non ascoltare le critiche degli altri. "Non sono arrivata a 40 anni per farmi dire da 4 ignoranti come vestirmi", ha detto riferendosi a chi, soprattutto sui social, la critica per la sua fisicità