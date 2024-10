Emilia, la protesta degli alluvionati

Si è tenuta a Bologna, davanti alla palazzo della Regione, la protesta organizzata degli alluvionati. Arrivati in centinaia, alcuni col trattore e altri addirittura a cavallo, per chiedere alle istituzioni più sicurezza a partire dalla pulizia dei letti e degli argini dei fiumi che fanno ancora paura, in vista anche delle prossime proclamate allerte.