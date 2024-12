La segretaria dei Pd Elly Schlein ha viaggiato in treno sulla tratta tra Firezne e Roma per parlare con i pendolari e raccogliere le loro testimonianze. "Ho parlato con diverse persone che utilizzano spesso questo treno e altre che prendono l'Alta Velocità, a volte restano in stazione anche un'ora. Le incertezze e il disinteresse del governo sul tema sono un grave problema", ha detto la leader dei Dem.