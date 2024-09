Elly Schlein si racconta nel suo primo libro, "L'imprevista"

Elly Schlein mette in chiaro la posizione del Pd sulla proposta di Raffaele Fitto come commissario europeo. Lo fa a Roma, a Piazza Vittorio, nel cuore del rione Esquilino, che l'accoglie come una star per la presentazione del suo primo libro scritto insieme alla giornalista Susanna Turco: "L'imprevista". Non è una biografia, non è un libro politico, non è un'intervista. E' il racconto di un viaggio nella storia del suo impegno politico, del tutto imprevisto.