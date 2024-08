Elly Schlein riprende il suo giro da militante Pd dalle aree del Centro

Elly Schlein riprende la sua estate "militante": il giro d'Italia riparte dalle aree interne del Centro, prima tappa il monte Amiata, Abbadia San Salvatore, su tutti s'impone il tema della prossima legge di Bilancio. Sulle alleanze per le regionali d'autunno, non si sbilancia: soddisfatta per gli accordi in Emilia Romagna e da ultimo in Umbria, sul candidato in Liguria la partita è ancora aperta.