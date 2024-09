In Irlanda del Nord è polemica per la nuova statua dedicata alla regina Elisabetta II, raffigurata insieme ai suoi amati corgi. "Non le somiglia", sostengono in molti. La scultura, inaugurata ad Antrim, a ovest di Belfast, è stata commissionata dal consiglio locale e si trova accanto a una statua del defunto marito della regina, il principe Filippo. A realizzare entrambe le opere è stato l'artista Anto Brennan.