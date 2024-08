Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini si sono ritrovati in barca. I due, che avevano partecipato assieme a un'edizione del Grande Fratello vip, hanno trascorso qualche momento di relax insieme in Sardegna, al largo dell'isola di Caprera, sullo yacht della showgirl, come testimoniano le storie su Instagram. Assieme a loro anche Francesca Viverit, fidanzata del figlio della Parietti.