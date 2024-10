Elisabetta Canalis è tornata negli Stati Uniti dove festeggerà Halloween in compagnia della figlia Skyler Eva. Anche a Los Angeles, Eli non rinuncia ai suoi allenamenti e il ritmo è sempre più intenso. Dopo la tappa in palestra, la showgirl si concede un po' di shopping a tema: quale costume horror sceglierà per la notte più tetra dell'anno?