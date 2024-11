Elezioni Usa, Obama: "Trump arrogante e incompetente, non abbiamo bisogno di lui"

"Sono qui per dirvi, Milwaukee, che non abbiamo bisogno di altri 4 anni di arroganza, incompetenza e divisione di Trump. L'America è migliore di così. L'America è pronta a voltare pagina. L'America è pronta per una nuova storia, una storia migliore. Siamo pronti per la presidente Kamala Harris". Lo ha detto l'ex presidente Usa Barack Obama, intervenendo a un comizio a Milwaukee, in Wisconsin, prima della partita della squadra di football americano Green Bay Packers.