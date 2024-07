Mancano, ormai, poche ore al via delle elezioni nel Regno Unito, dove 48 milioni di britannici sono attesi alle urne per rinnovare la Camera dei comuni. I sondaggi prospettano una vittoria netta del partito laburista. Il primo ministro, Rishi Sunak, lancia l'ultimo appello: "Non date ai laburisti un assegno in bianco, aiutatemi a evitare una super-maggioranza".