Elezioni in Liguria, la sconfitta scuote Pd e M5S

Si muore più traditi dalle pecore che sbranati dal lupo', fa sapere Beppe Grillo il giorno dopo il flop dei Cinque Stelle in Liguria: voti più che dimezzati, centrosinistra sconfitto sul dopo-Toti. Nel M5s si levano voci di dissenso in vista della Costituente lanciata da Conte: "Stop alle scelte masochistiche, stiamo perdendo elettori. Basta con lo scontro Grillo-Conte, il Movimento non deve soffocare il dissenso", afferma la senatrice Castellone. La sconfitta scuote anche il Pd, dove i riformisti incalzano Schlein: "Un errore scegliere tra M5s e Italia Viva. Dopo le Regionali in Umbria e Emilia-Romagna dobbiamo fare una riflessione", dice Alfieri.