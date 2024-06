Sono oltre 51 milioni gli italiani chiamati alle urne per il rinnovo del parlamento europeo. L'italia - dei 27 membri dell'unione - sarà l'ultima a chiudere le votazioni. Per la prima volta, e solo per le elezioni europee, gli studenti fuori sede potranno votare lontano dal proprio comune di residenza: si tratta di quasi 24 mila tra ragazze e ragazzi.