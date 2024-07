Elezioni in Iran, seggi aperti per il secondo turno delle presidenziali

Sono iniziate in Iran alle 8 locali (le 6.30 in Italia) le elezioni presidenziali che vedono contrapporsi il parlamentare riformista ed ex ministro della Salute Massoud Pezeshkian e il fondamentalista ex negoziatore sul nucleare Saeed Jalili. Nel primo turno elettorale, Pezeshkian ha ottenuto il 42% e Jalili il 39% delle preferenze. Il candidato che avra' ottenuto il maggior numero di voti oggi assumera' la carica di presidente.