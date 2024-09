Edilizia, dal 1° ottobre al via la patente a crediti

L'edilizia si prepara all'entrata in vigore della patente a crediti, ma le criticità non mancano. Dal 1° ottobre imprese e lavoratori autonomi impegnati nei cantieri dovranno munirsi del documento previsto dal Testo Unico della Sicurezza. Come denuncia l'Ufficio Studi della CGIA, saranno 830mila le imprese chiamate a mettersi in regola. Attraverso il sito dell'Ispettorato nazionale del Lavoro, in primis. Ma non è detto che il portale regga la valanga di accessi previsti.