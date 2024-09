È morto Hvaldimir, il beluga considerato "spia russa"

Il beluga Hvaldimir è stato trovato morto nel porto di Stavanger, nel sud-ovest della Norvegia. L'animale era conosciuto come "balena spia" dei russi da quando, nel 2019, alcuni pescatori norvegesi lo avvistarono per la prima volta nell'Artico con addosso una cinghia per una telecamera GoPro riportante la scritta "attrezzatura di San Pietroburgo". Da lì il sospetto che fosse stato addestrato per scopi di spionaggio