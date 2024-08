Duplice omicidio a San Candido, morto in ospedale l'omicida

Due persone sono state uccise a San Candido, in Alto Adige. Si tratta di una vicina di casa e del padre dell'omicida, un 90enne. Dopo il duplice omicidio, un 50enne, Ewald Kühbacher, si era barricato. L'uomo ha sparato contro i militari del Gis, che non hanno risposto al fuoco, e contro i mezzi dei vigili del fuoco. Poi si è rifugiato in un'altra stanza dell'appartamento, dove ha rivolto l'arma contro se stesso ferendosi gravemente alla gola e morendo alcune ore dopo.