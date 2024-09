Duello Trump-Harris, tutto pronto per il faccia a faccia

Grande attesa per il primo confronto tv tra Kamala Harris e Donald Trump per la corsa alla Casa Bianca, previsto per le 21 ora locale (le 3 di notte in Italia). Secondo l'ultimo sondaggio New York Times/Siena College, l'ex Presidente a livello nazionale è in vantaggio con il 48% delle preferenze contro il 47% della Vicepresidente; ma in tutti gli Swing States, gli Stati che consegneranno le chiavi del 1600 di Pennsylvania Avenue, i due sono testa a testa all'interno della forbice d'errore.