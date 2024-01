Ducati Diavel for Bentley: solo 500 esclusivi esemplari

Anche la Ducati Diavel for Bentley sarà realizzata in serie numerata limitata, in questo caso a 500 esemplari, ma a questi si aggiungeranno altre 50 moto speciali riservate ai clienti Bentley.

Il Centro Stile Ducati ha lavorato a stretto contatto con i designer di Bentley e ha creato un’inedita caratterizzazione estetica per questa moto speciale, che mette in mostra un profilo inedito, grazie anche alla tinta Scarab Green utilizzata per tutta la carrozzeria. Molti dei tratti caratteristici della Batur sono ripresi in diverse parti della moto: per esempio i cerchi forgiati, progettati e realizzati per questa moto, richiamano le forme di quelli dell'auto e sono verniciati in Dark Titanium Satin, lasciando visibili alcune superfici lavorate.

La Diavel for Bentley è spinta dal propulsore V4 Granturismo da 1.158 cc, che sprigiona una potenza di 168 CV. L'impianto di scarico dedicato insieme alla combustione Twin Pulse, rendono il sound di questa moto unico e inconfondibile.