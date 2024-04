18 aprile 2024 12:07

Dubai allagata, un gatto si salva aggrappandosi alla portiera di unʼauto

I violenti allagamenti che hanno colpito Dubai hanno messo in difficoltà tutti. Un gattino, bagnato e spaventatissimo, è riuscito a salvarsi, ed evitare di essere trascinato via dall'acqua, aggrappandosi alla portiera di un'auto. In suo soccorso è poi arrivato un agente con un gommone che lo ha recuperato e messo in salvo.