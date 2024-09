Draghi: "Siamo in crisi, serve un cambio radicale perché l'Ue continui a esistere"

"Siamo in crisi, la crescita rallenta, serve un cambio radicale perché l'Unione europea continui a esistere". E' un vero e proprio grido d'allarme quello lanciato da Mario Draghi a Bruxelles. L'ex capo della Bce presenta il rapporto sulla competitività dell'Ue, chiesto dalla presidente von der Leyen, insistendo sulla necessità di un cambio di passo urgente per non perdere del tutto la sfida con Cina e Stati Uniti. Nelle 170 proposte del documento spiccano tre pilastri: innovazione, de-carbonizzazione e sicurezza anche in chiave energetica per ridurre le dipendenze dai paesi terzi.